رئيس "المحلة" يوجه إلى متابعة أعمال تطوير القطاعات الخدمية

أصدر اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينه المحلة، توجيهات عاجلة للقيادات التنفيذية بالمدينة، اليوم، لمتابعة الأعمال بكافة القطاعات الخدمية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس المدينة إلى متابعة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بشارع الملجأ المتفرع من شارع محب بنطاق حي أول، لاستيعاب الكثافة السكانية الكبيرة، وإنهاء مشاكل ضعف وانقطاع المياة بالمنطقة.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه يجرى تمهيد وتسوية طريق محلة زياد، من ميدان السلام حتی الطريق الدائري "المحلة - المنصورة" بنطاق الوحدة المحلية لقرية محلة أبوعلى ، تمهيدا لأعمال الرصف بالخطة الاستثمارية، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بالطرق العامة والرئيسية ورفع البلدورات المتهالكة بالطريق الدائرى فضلًا عن أعمال النظافة بطريق "المحلة - طنطا" ورفع كافة الإشغالات والتعديات على جانبي الطريق واستمرار حملات النظافة الدورية لتراكمات القمامة بالمدينة حفاظا على المظهر الحضارى .

وأكد رئيس المدينة، أن كافة المشروعات الجارية تتم وفق خطة زمنية محدده ، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل شركة مياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والري والطرق، مشيرا إلى استمرار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ خطط الدولة للنهوض بالبنية الأساسية والمرافق.