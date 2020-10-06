الجمعة.. قطع التيار الكهربائي عن مدينة المحلة للصيانة

أعلن المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، عن فصل التيار الكهربائى من محطة محولات شرق المحلة " كفرحجازى"، يوم الجمعة المقبل من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحطة.

وأشار رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، في تصريح له اليوم، أن المناطق التي سيمشلها انقطاع التيار بمدينة المحلة هى "منشية البكرى، الغفران، محطة المياه، المشتل، منطقة الششتاوى، محطة الإرسال التليفزيونى، منطقة الشون، سكة زفتى، الجمهورية، مدينة العمال، المدينة الصناعية، منطقة الجراج، شهداء بدر، أبودراع، السكة الحديد، بركات، مستشفى الصدر، والمنشية"، إلى جانب خطوط الريف في قرى "شبرابابل، والكمالية، وكفرحجازى، والعزيزية، وميت حبيب، وشبراملس، وصفط تراب، وريف المصانع، والهياتم، وريف البحر، والعزاب التابعة لتلك القرى".