نجوم برعوا في تجسيد شخصيتي "ناصر والسادات"

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي على فضائية القناة الأولي، تقريرا تلفزيونيا عن تناول السينما والدراما المصرية لحرب أكتوبر المجيدة، وشخصيتي الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

وفي ذكرى انتصارات أكتوبر تصبح الصورة أكثر تعبيرا عن الكلام، ليأتي دور السينما في التعبير عن ملحمة أكتوبر العظيمة، باعتبارها انعكاسا للواقع وأحد وسائل التوثيق لمرحلة مهمة من تاريخ، ساهمت الحرب خلالها في تغيير مسار الوطن وصنع مستقبله.

ورغم العدد المحدود من الأفلام التي قدمت عن حرب أكتوبر بشكل مباشر، إلا أن هناك الكثير من الأعمال السينمائية والدراما التلفزيونية التي اقتربت من الحرب من خلال تجسيد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل ملحمة العبور، وكذلك الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بطل حرب الاستنزاف الذي بدأ مسيرة تحرير الأرض قبل أن يكملها الرئيس السادات في أكتوبر عام 1973.

أبرز النجوم الذين جسدوا شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان الراحل أحمد زكي في فيلم "ناصر 56"، ورغم عدم تعرض العمل للحرب، لكنه رصد مقدمتها وأسبابها التي تمثلت في قرار تأميم قناة السويس الذي تبعه العدوان الثلاثي على مصر، كما جسد النجم مجدي كامل شخصية عبد الناصر في مسلسلي "العندليب" و "ناصر"، العاملين على رصد مرحلة حرب الاستنزاف وما بعدها.

السينما والدراما، تعرضت أيضا لبطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان فيلم أيام السادات أبرز الأعمال التي تناولت شخصيته، وجسد الفنان محمود الخولي خلال العمل شخصية عبد الناصر، واهتم أحمد زكي بالشكل والمضمون في تجسيده لشخصية الزعيم كما رصد مرحلة التحضير حرب أكتوبر وبطولات القوات المسلحة في العبور العظيم.

وجسد الفنان القدير الراحل عبد الله غيث، شخصية الرئيس السادات عام 1993 في مسلسل "الثعلب"، الذي قام ببطولته الفنان الراحل نور الشريف، حيث تناول المسلسل إحدى بطولات جهاز المخابرات المصرية.

وفي فيلم جمال عبد الناصر، جسد الفنان خالد الصاوي شخصية الزعيم الراحل، في حين جسد الفنان الراحل طلعت زين شخصية السادات، وعلى مستوى عالمي، قام الفنان خالد النبوي بتجسيد شخصية السادات من خلال مسرحية "كامب ديفيد" التي عرضت في مارس 2014 في العاصمة الأمريكية واشنطن للمؤلف لورانس رايت.