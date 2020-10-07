محافظ قنا: إنفاق 38 مليار جنيه على المشروعات التنموية بالمحافظة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة في السابق كانت من المحافظات المهمشة في الصعيد، ولكن حاليا أولتها الدولة المصرية اهتماما كبيرا بها، وأصبح هناك تنمية في جميع المجالات داخلها، مشيرا إلى أنه منذ عام 2014 وحتي الآن، أنفقت حوالي 38 مليار جنيه، على المشروعات في المحافظة.

وأضاف "الداودي"، خلال مداخلة مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظة قنا كان ترتيبها في التنمية المحلية بالمركز الـ26، من إجمالي الـ27 محافظة الموجودين على مستوي الجمهورية، "وحاليا نعمل ليلا ونهارا لكي تنهض المحافظة بشكل جيد".

وأشار محافظ قنا، إلى أن هناك افتتاحات داخل المحافظة خلال هذا الشهر، أهمها مياه الشرب والصرف الصحي، وهي المشكلة الأولي التي كانت تعاني منها المحافظة، موضوحا: "وحاليا وصلنا إلي حل لهذه المشكلة بنسبة 99%، وبالنسبة للصرف الصحي نعمل على قدم وساق، وهناك خطة مجدولة ستنتهي في عام 2020/2023، وسيكون لدينا في ربوع المحافظة في المراكز 100%، وفي القري ستصل إلي 50% من الصرف الصحي".

ونوه المحافظ، إلى الإهتمام بقطاع التعليم أيضا؛ إذ أنشأ في قنا ما يقرب من 283 مدرسة، بجانب تطوير ورفع كفاءة حوالي 138 أخرى، مشيرا إلي أن هناك اهتماما بالقطاع الصحي أيضا، عبر تطوير 3 مستشفيات داخل المحافظة، بالإضافة لتطوير 43 وحدة صحية.

وأشار اللواء أشرف الداودي، إلي أن مجال الطرق أيضا يشهد نهضة كبيرة للغاية في المحافظة، "ولدينا حوالي 573 طريق جاهز داخل المحافظة، وبالنسبة للطرق السريعة تبلغ حوالي 183 كيلو، بالإضافة للمحور التنموي للشهيد باسم فكري داخل المحافظة".