استجابة لـ"الوطن".. محافظ قنا يكرم أول "متسلقة نخيل"

استقبل محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، في مكتبه صباح اليوم الاثنين، السيدة "صبرية السباعي أحمد عسران"، الشهيرة باسم "منى السباعي"، من قرية "الحلة"، التابعة لمركز قوص، وهي أول فتاة تعمل في مهنة "تسلق النخيل" بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء تكريم "أول متسلقة نخيل"، بحضور نائب المحافظ، حازم عمر، وسكرتير عام المحافظة، كمال شلبي، والسكرتير العام المساعد، المهندسة فاطمة إبراهيم، إضافة إلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حسين الباز، ومقرر المجلس القومي للمرأة، الدكتورة هدى سعدي.

ومنح محافظ قنا شهادة تقدير ومكافأة مالية للسيدة "صبرية السباعي"، تقديراً لجهودها في ممارسة "تسلق النخيل"، منذ أن كان عمرها 7 سنوات، للمساعدة في الإنفاق علي أسرتها، وأكد المحافظ أنه رغم صعوبة هذه المهنة، إلا أنها تحدت العادات والتقاليد، التي يفرضها مجتمع الصعيد على عمل المرأة بصورة عامة.

واعتبر المحافظ أن تكريم "صبرية السباعي" هو تكريم لقيمة العمل والكفاح، وتحدي الظروف، وخاصةً السيدات العاملات في المهن الصعبة التي يعتقد البعض أنها ترتبط بالرجال فقط، وأضاف أن تكريم هذه النماذج المشرفة هو تكريم للمرأة المصرية بصفة عامة.

ونشرت "الوطن" قصة كفاح "أول متسلقة نخيل" في محافظة قنا، في تقرير يوم الجمعة الماضي، بعنوان: "منى صعيدية تحدت العادات بالعمل في تلقيح النخيل"، وهي مهنة لا يجيدها سوى الرجال، نظراً لاعتمادها على القوة البدنية والمهارة، لتوفير نفقات المعيشة لأسرتها البسيطة، وتوفير العلاج لوالدتها المريضة.

وناشدت "السباعي"، البالغة من العمر 43 سنة، محافظ قنا ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتدخل لمساعدتها، خاصةً مع تقدمها في السن، وعدم قدرتها على الاستمرار في المهنية الصعبة، التي تمارسها منذ أكثر من 36 سنة، كما طلبت مساعدتها بتوفير "سكن آدمي" لأسرتها.