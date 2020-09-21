محافظ قنا: مياه الشرب ستكون نقية بنسبة 100% خلال 2023

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن برنامج تنمية الصعيد حكومي بتمويل من صندوق البنك الدولي، ويشمل جميع نواحي الحياة بمحافظة قنا، بعدما كانت محافظات صعيد مصر مهمشة خلال السنوات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "المحافظة كان ترتيبها المركز السادس والعشرين من أصل سبعة وعشرين محافظة في التنمية المحلية، وهذا البرنامج سينقلنا نقلة كبيرة، وبدأنا نجني ثمار التعب وسيستمر هذا المشروع حتى عام 2023".

وتابع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مستوى الأداء الفني ومستوى التخطيط والمشكلات التي تواجهها المحافظة وسبل حلها: "اقترحنا على الرئيس بعض المقترحات التي يعتبر أهمها التفكير غير النمطي لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة".

وأردف: "قبل البرنامج، كان الصرف الصحي يغطي 12%، لكنه سيغطي 100% في الحضر و50% بنهاية البرنامج، ومياه الشرب ستكون نقية 100% بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج، كما أمدتنا الدولة هذا العام بـ3 مليارات جنيه لترفيق منطقتين صناعيتين بالمحافظتين".