أنصار مرشح يعتدون على أحد مؤيدي منافسه بأسيوط

شهدت الدائرة الأولى بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، تعدي أنصار أحد المرشحين المستقلين لانتخابات مجلس النواب، على أحد أنصار مرشح آخر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة أسيوط، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد مصدر أمني لـ"الوطن" أن الواقعة، بحسب المحضر الرسمي، تتمثل في قيام "ص. أ."، محاسب من قرية "الزوايا"، دائرة مركز أسيوط، بنشر تدوينه على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أعلن فيها تأييده لأحد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب.

وأثارت تلك التدوينة غضب عدد من أنصار المرشح "ع. أ."، محامي، من أبناء نفس القرية، فقاموا بالتعدي بالضرب على ابن القرية، بسبب إعلانه عن تأييد مرشح آخر، كما استولوا على سيارته الخاصة، مما أدى إلى إلحاق إصابات بالغة به، الأمر الذي دفعه إلى التوجه لمركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

من جانب آخر، سادت حالة من التذمر والاستياء الشديدين بين المواطنين بقرية "الزاويا"، وذلك على خلفية ما حدث، معتبرين أن المنافسة بين المرشحين "غير شريفة، وطالبوا بضرورة التزام الجميع بقواعد النزاهة وقبول اختلاف الآراء بشأن المرشحين في الانتخابات.

ويبلغ عدد المرشحين في الدائرة الأولى بمحافظة أسيوط، والتي تضم مركز ومدينة أسيوط، 51 مرشحاً، يتنافسون على 3 مقاعد بالنظام الفردي.