مؤتمرات ومسيرات تشعل سباق انتخابات النواب بأسيوط

تشهد الدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط، والتي تضم "أبوتيج، صدفا، والغنايم"، منافسة شرسة بين المرشحين، وتسابق على كسب تأييد العائلات، خاصة الكبرى منها.

ويعد محمود أبوعقرب، والعقيد علاء خيرالله، أبرز المرشحين بالدائرة، وتتسابق العائلات خاصة في مركز ومدينة أبو تيج ذات الكتلة التصويتية العالية، على إعلان تأييدها لهما، ما يوضح حسب ما قال أهالي الدائرة، أنّ الأمر محسوم لهما.

ونظم أهالي منطقة العزبة المستجدة بمدينة أبو تيج، مؤتمرا جماهيريا حاشدا للمرشح محمود أبو عقرب، حضره الآلاف من أبناء الدائرة، وفي نهاية المؤتمر نظم الأهالي مسيرة تأييد للمرشح، أكدوا خلالها أنّهم معه ووراءه في أي وقت.

من جانبه، أكد المرشح في كلمته أنّه خادم لأهله بالدائرة، وأنّ منزله مفتوح للجميع في أي وقت، وكل ما يستطيع أن يفعله سيفعله دون تأخير، مؤكدا أنّ هذا ليس كلام انتخابات، والأيام ستثبت ذلك.

وأضاف أنّه بدأ العمل "مدرس ثانوي" حتى وصل إلى وكيل وزارة، وأنّه لا يدّعي الكمال فالكمال لله وحده، ولابد أن يكون أخطأ في بعض الأوقات لكنه استفاد من أخطاءه وتعلم منها.

ووعد المرشح أبناء الدائرة أن يكون لهم أخا وأبا وابنا مخلصا ومقاتلا شرسا، يأتي بحقوق أبناء دائرته، مطالبا إياهم بالنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

كما نظم أهالي منطقة قبلي البلد بأبو تيج، مؤتمرا جماهيريا حاشدا أعلنوا فيه تأييدهم للمرشح العقيد علاء خيرالله، حضره الآلاف من أبناء الدائرة "أبوتيج- صدف- الغنايم"، وأطلقوا خلال المؤتمر هاشتاج "في حب العقيد اتجمعنا"، إذ يحظي المرشح بشعبية كبيره لتلاحمه مع الناس وسهولة التواصل معه دون الحاجة لوسيط، وصراحته الشديدة في القول والفعل.

من جانبه، أعرب المرشح عن سعادته بوجوده بين أهالي الدائرة، موجها لهم الشكر على تعبهم وحضورهم، متمنيا أن يكون عند حسن ظنهم به.

وشرح خيرالله خلال كلمته بالمؤتمر، كيفية التصويت حتى يصبح الصوت صحيحا وليس باطلا، داعيا الناخبين للمشاركة في الانتخابات واختيار من يرونه صالحا لهم.

وأضاف: "دققوا وأحسنوا الاختيار في من يمثلكم ومن يرعى مصالحكم وينقل أصواتكم بأمانة، ويتخذ من النزاهة والحيدة دستور عمل وحياة، من يكون لكم عونا ولآمالكم محققا ولوطنكم حافظا أمينا".

والعقيد علاء الدين خيرالله، وشهرته علاء خيرالله، ضابط قوات مسلحة بالمعاش، حصل على نوط الواجب العسكري طبقة أولى وميدالية 25 يناير من القوات المسلحة، وشغل العديد من الوظائف الإشرافية المناسبة لكل رتبه في مجال تخصصه المدفعية، وبينها رئيس قسم تعبئة وتجنيد بمنطقة تجنيد أسيوط رئيس عمليات كتيبه مدفعية.

بعد خوضه لانتخابات النواب عام 2015، وخروجه من جولة الإعادة، جرى تكليفه من القوات المسلحة للعمل مديرا لمجمع أسيوط بجهاز الخدمات العامة، ثم تدرج في المناصب داخل الجهاز نظرا لحسن إدارته.