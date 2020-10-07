رئيس "الاستثمار" يتفقد مصنع أحذية بالمنطقة الحرة يوفر 10 آلاف فرصة عمل

أجرى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة إلى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، في إطار بحث سبل تقديم الدعم اللازم للتوسع في أنشطة المشروعات الاستثمارية القائمة، والتعرف على احتياجات المشروعات الجديدة، وتقديم التسهيلات اللازمة للبدء في إنتاجها بشكل فوري.

وخلال زيارته للمنطقة، تفقد عبدالوهاب مشروع شركة مصر للصناعة والتجارة (مينترا) الجديد لتصنيع الأحذية والحقائب الرياضية، والمقام على مساحة 16 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 900 مليون جنيه، ويوفر 10 آلاف فرصة عمل كمرحلة أولى.

ولفت إلى أنّ الزيارة تستهدف الوقوف على الخطوات النهائية لافتتاح المشروع والتسهيلات اللازمة التي يمكن تقديمها من قبل هيئة الاستثمار، تمهيدًا لبدء الإنتاج وتصدير منتجات المشروع للخارج.

في سياق متصل، تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة، مبنى المنطقة الحرة، لبحث أوضاع العاملين بها للاضطلاع بمهامهم على النحو الذي يسهم في تعزيز دور المنطقة الحرة في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، كما وجّه بضرورة زيادة قدرات البنية التحتية للمنطقة الحرة للمحافظة على استيعاب أي توسعات استثمارية مستقبلية.

وأكد عبدالوهاب، أهمية تحقيق التوازن بين دعم المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمناطق الحرة والاستثمارية، للبدء في نشاطها الإنتاجي، ومساندة الكيانات الاستثمارية القائمة بالاستجابة لتوسعاتها وتقديم التيسيرات اللازمة لمواصلة نشاطها الإنتاجي وزيادة استثماراتها.