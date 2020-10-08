10 أهداف لمبادرة "اتكلم مصري" للمصريين بالخارج.. تعرف عليها

منذ إطلاق مبادرة "اتكلم مصري"، لوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، لاقت نجاحا كبيرا من أبناء المصريين المهاجرين.

وتهدف المبادرة في المقام الأول لربط أبناء الجيلين الثاني والثالث بوطنهم الأم، حيث أنهم بمثابة سفراء مصر في الخارج، والربط بينهم وبين وطنهم الأم يحافظ على هويتهم المصرية، وتستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية التي تكمن في الأعمال الدرامية المصرية والأنشطة الثقافية.

ويرصد التقرير التالي أهداف المبادرة

* تدشين الصفحة الرسمية لمبادرة "اتكلم مصري"، وربطها بالصفحات الخاصة بالوزارات المعنية

* نشر الأعمال الدرامية المصرية

* نشر الأنشطة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة والمسابقات الثقافية لتحفيز أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللهجة المصرية.

* المبادرة تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية التي تكمن في الأعمال الدرامية المصرية والأنشطة الثقافية

* "اتكلم مصري" ليست مبادرة لمحو أمية اللغة العربية، ولكنها تستهدف تثبيت الهوية المصرية والثقافة المصرية والمبادئ التي نشأنا عليها.

* التصدي إلى الحروب التي تستهدف طمس الهوية المصرية في الخارج، لافتة إلى أن المبادرة موجهة للمصريين بالخارج

* سيتم إعداد برامج تساعد على توعية أبنائنا سواء في الخارج أو الداخل.

* نشر الأعمال الدرامية المصرية البسيطة لتصل إلى الشباب المصري بالخارج

* تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وهو هدف من أهداف الدولة واستراتيجيتها 2030، فإن دورها هام جدًا لتعزيز الروابط بين المصريين بالخارج ووطنهم، وهذا لن يحدث بدون المعرفة باللغة العربية واللهجة المصرية، أو على الأقل المعرفة بأساسيات اللغة العربية لكي يستطيع التعامل مع وطنه.

* سيتم التعاون من خلال الأنشطة الثقافية التي تقوم بها وزارة الثقافة، وأيضًا المراكز الثقافية التي تهتم بالأنشطة الخاصة بالأطفال، فضلًا عن دار الأوبرا والمسرح وفنون تشكيلية، وأيضًا المسابقات الثقافية، حيث أن وزارة الثقافة لديها محتوى متنوع تستطيع من خلاله المساهمة العمل والتعاون مع وزارة الهجرة في إطار مبادرة "اتكلم مصري".