محافظ الدقهلية يستقبل والد "شهيد العصافرة": كل الدعم لأسرته

أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، الاستجابة لمطلب والد "شهيد العصافرة" في المطرية، بإطلاق اسمه على المدرسة الابتدائية في مسقط رأسه، تخليداً لذكراه، بعد العرض على لجنة المسميات التاريخية بالمحافظة.

وكلف المحافظ رئيس مركز المطرية بمتابعة مطلب والد الشهيد مع اللجنة المختصة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسرة الشهيد.

جاء ذلك عقب استقبال محافظ الدقهلية لوالد الشهيد "إيهاب يسري فوزي الغريب"، من قرية "العصافرة"، بمركز المطرية، والذي استشهد في مدينة العريش بشمال سيناء، مطلع شهر سبتمبر الماضي، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية أسر الشهداء، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وذلك بحضور محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية.

واستمع محافظ الدقهلية، خلال اللقاء، إلى مطالب واحتياجات والد الشهيد، وقرر إحالة مطلب والد الشهيد بإطلاق اسمه على المدرسة الابتدائية بالعصافرة إلى لجنة المسميات التاريخية، لدراسته وفقاً للقواعد القانونية لإطلاق أسماء الشهداء وتخليد ذكراهم.

وقال "مختار" إن "الدولة والمصريين جميعاً لا يمكن أن ينسوا هؤلاء الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، وأن تنعم مصر بالأمن والأمان، وتسير قدماً نحو التنمية والبناء والاستقرار"، وأضاف المحافظ أن كافة أجهزة الدولة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء، تكريماً لأرواحهم الطاهرة.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة المطرية بالمتابعة الجادة لمطلب والد الشهيد مع اللجنة المشار إليها، وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة والرعاية لأسرة الشهيد، وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم مع الأجهزة التنفيذية المختصة.