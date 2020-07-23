والد شهيد الشرف: كان نفسنا يطلع مستشار.. واللي قتلوه أطفال صغيرين

رفض سعد السيد جاد، والد إسلام شهيد الشرف في محافظة الدقهلية، قبول العزاء خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر".

وقال الإعلامي شريف عامر، لوالد الضحية "البقاء لله"، ليرد عليه الأخير قائلًا: "مبنخدش العزاء في ابننا إلا لما الحكومة تجيب حقنا".

وأوضح والد الشهيد، أنه جرى القبض على الأطفال الأربعة الذين قتلوا ابنه: "لسه ساكنين جديد والجيران عندهم شاب اسمه إسلام، فكانوا بيندهوا عليه، وكانوا موديين وشهم عندنا، وبنتي كانت واقفة قعدوا يبسبسوا لها وكانوا في الدور الثالث وهو شافهم، فابني قالوا نزل عينك من على بيتي لو سمحت كده ميصحش، فواحد منهم قاله أنا أبص براحتي، فنزلهم".

وتابع أن والدة إسلام ابنه صفعته على وجهه: "قالت له اطلع مش عاوزين مشاكل عشان حاجة ملهاش لازمة، وتاني يوم نفس الشبان جاء نفس الشبان وبنتي قالت لي جايين يستفزوا إسلام".

وأردف: "بعدها بيوم طلب مني مفتاح الموتوسيكل لكي يقضي حاجته في المنزل، وعندما كان في الطريق إلى المنزل طلب منه نفس الشبان أن يتحدث معهم".

وواصل: "لسه هينزل من الموتوسيكل، ضربوه بالجنازير وواحد ضربه بالمطواة وجرى، والتانيين ضربوه بالمطاوي، وكاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات صورت الواقعة، وهذا الكلام لم أشاهده بعيني لكنه حُكي ليّ، وتأكدت من صحته بعدما تطابق مع اعترافاتهم بالنيابة".

وتابع: "إسلام كان في حاله وأملنا إنه كان لازم يبقى مستشار فنقلناه بعيدًا عن المشاكل عشان الدوسيه بتاعه ميقفش، وللأسف اللي ضربوه أطفال قصر عندهم 15 و16 سنة".