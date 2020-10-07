تفاصيل وفاة بليغ حمدي في ذكرى ميلاده الـ89.. خد حقنة غلط

يعد الموسيقار بليغ حمدي، واحدا من أهم الموسيقين في الوسط الفني، خاصة أنّ ألحانه لا زالت عالقة في أذهان معظم الجماهير، رغم أنّنا في القرن الـ21، وتعاون مع كبار نجوم الوسط الفني، إلا أنّ حياة بليغ الشخصية شهدت الكثير من المآسي، خاصة في آخر أيام حياته، واليوم تحل ذكرى ميلاه الـ89.

ويروي الكاتب الصحفي أيمن الحكيم تفاصيل وفاته، قائلا: "بليغ توفي نتيجة خطأ طبي، إذ كان يعاني من مرض فى الكبد، وأعطاه معالجوه حقنة عن طريق الخطأ، بشهادة من حوله، وهذا من ضمن المآسي في حياته".

وأضاف الحكيم، لـ"الوطن": "بعد تقديمه آخر تتر له (اللي بنى مصر) للفنان علي الحجار، كانت حياته مليئة بالدراما، وظهر ذلك أيضا من خلال التسجيلات التي أعطاني إياها الإذاعي وجدي الحكيم، وكان يتعلق بعضها عن حديثه عن والدته والفنانة أم كلثوم، ودور محمد فوزي وعبدالحليم حافظ، في حياته، وهذا جزء مهم في الكتاب أيضا".

وتابع: "قبل مكوثه في مصر بـ5 سنوات، سافر بين باريس ولندن، وعاش فترة غربة صعبة وقاسية، وعاني من المرض وعزة النفس وحنينه للعودة لوطنه، ودارت الأيام وظهرت براءة بليغ، من اتهامه في واقعة سقوط (سميرة مليان) من شُرفة منزله، وعاد إلى مصر عام 1990، ونظم له نجوم الفن باحتفالية كبيرة من أجله".

وتحل اليوم 7 أكتوبر، الذكرى الـ89 لميلاد الموسيقار بليغ حمدي، الذي ولد في حي شبرا بالقاهرة عام 1931، وأحب الموسيقى والعزف على العود منذ طفولته، ودرس الموسيقى في مدرسة عبدالحفيظ إمام للموسيقى الشرقية.