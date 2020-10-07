استبعاد وإدراج 8 مرشحين بالدقهلية يغير أرقام كشوف انتخابات النواب

تسببت القوائم النهائية لمرشحي مجلس النواب في الدقهلية، في تغيير ترتيب المرشحين، وبالتالي تغيير أرقامهم التي سبق وأعلنوا عنها، ما كبدهم المزيد من التكاليف للإعلان عن الرقم الجديد في دعايتهم، بعد مفاجآت إدراج مرشحين واستبعاد 6 آخرين، ما غيّر شكل وترتيب بعد الدوائر.

وجرى استبعاد مرشحا في دائرة منية النصر، وهو الدكتور حمدي محمد محمد شاهين، وكيل كلية السياحة والفنادق ندبا بجامعة المنصورة، والذي كان يحمل رقم 26 "قبل الأخير"، وجرى استبعاد مرشحة من دائرة المنزلة، وهي الدكتورة وجيهة محمد السعيد التابعي وشهرتها "وجيهة التابعي"، أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الدراسات الإسلامية بتفهنا الأشراف جامعة الأزهر، وكانت رقم 19، ما تسبب في تغيير أرقام جميع المرشحين بعدها، وعددهم 27 مرشحا.

وبلغ عدد المرشحين في دائرة مركز المنصورة 45 بعد استبعاد مرشح واحد فقط، وهو جمال السيد رأفت، كاتب أول بإدارة شباب مركز المنصورة، واستبعاد فخري أحمد محمد السطوحي، كبير أخصائيين بمدرسة كفر الطويلة الثانوية بنات، وكان يحمل رقم 43 وأصبح عدد المرشحين في الدائرة 47.

وصدرت أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بإدراج اثنين من المرشحين، هما الدكتور أحمد السيد الطوبجي نصر وشهرته "عزت"، مدير الإدارة الصحية بميت غمر، وحصل على رقم 23 بدائرة مركز ميت غمر، من بين 36 مرشحا، وتوفيق السيد توفيق القاضي، وشهرته "توفيق القاضي" وحصل على رقم 37 بدائرة دكرنس، والتي بلغ عدد المرشحين بها 46.

وانخفض عدد المرشحين في دائرة بلقاس لـ25 مرشحا بعد استبعاد الدكتور عبدالحميد مصباح عبدالرحمن مطاوع، وشهرته طلعت مطاوع، عضو مجلس الشعب الأسبق، ونجله الدكتور عبدالحميد مطاوع، بسبب عدم أداء الخدمة العسكرية وازدواج الجنسية "حمل الجنسية الأمريكية"، ما جعل المرشح أحمد شفيق، يحصل على الرقم الأخير.

وحافظت 3 دوائر فقط على أعداد المرشحين بها في القوائم الابتدائية والنهائية، وهم دائرة بندر المنصورة وبها 43، دائرة أجا وبها 29، ودائرة السنبلاوين وبها 30 مرشحا.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق، 362 طلبًا من راغبي الترشح في دوائر الدقهلية وعددها 10، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجرى اليوم إعلان أسماء 354 مرشحا في القوائم النهائية.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدا من ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.