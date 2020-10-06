جلسات "فوتو سيشن" لمرشحي مجلس النواب بائتلاف "دعم مصر"

حرص عدد من النواب المرشحين للانتخابات البرلمانية، داخل ائتلاف "دعم مصر على الحضور باكرا لإجراء جلسات تصوير "فوتو سيشن"، لاستخدامها في الدعاية بعد إعلان الكشوف النهائية.

فيما شهدت ميادين بعض المحافظات، قيام المرشحين بنصب شوادر لتعليق اللافتات والدعاية الانتخابية، استعدادا لتعليق الصور على الحوائط والجدران.

ويعتبر غدًا "الأربعاء"، آخر موعدًا للتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ووفقا للقانون لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو أي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجوز للمرشح التنازل بالتقدم إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة.

ويكون التنازل خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، على أن يثبت المتنازل أمام اسم المرشح في كشف المترشحين بالدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف.

يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

وتجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.