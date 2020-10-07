بأمر الرئيس.. وزير الري في سيوة لبحث مشكلة الصرف الزراعي

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بواحة "سيوة"، خلال زيارته للواحة، التي تستمر لمدة يومين.

ومن المقرر أن يبحث وزير الري، خلال زيارته لسيوة، وضع حلول عاجلة لمشكلة زيادة منسوب مياه الصرف الزراعي، والعمل على خفض منسوب المياه الأرضية، مما يسهم فى تحسين خواص التربة، وخفض معدلات الملوحة بها.

كما يتضمن جدول الزيارة تفقد عدد من المواقع والمشروعات الزراعية في واحة سيوة، بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على طبيعة الواحة، وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة العمل على إيجاد حل لمشكلة الصرف الزراعي في سيوة.

وتفقد وزير الري، يرافقه محافظ مطروح، مصرف "الإذاعة"، بطول 20 كيلومتراً، واستمع إلى شرح حول أهمية المصرف في نقل المياه من بحيرة سيوة إلى القطاع الشرقي، باعتبارها منطقة توسعات واستصلاح للأراضي الجديدة، كما تفقد الوزير محطة الخلط بمنطقة "الدكرور"، وخزان تجميع المياه من المصارف بمنطقة "الكاف".

وتشمل زيارة وزير الري زيارة مناطق "الطبطاح" و"مرتزاق"، المقرر ري أراضيها بمياه مصرف "الشحايم"، بعد ربطه بمصرف "الإذاعة"، وزيارة شبكة الخلط للبئر العميق والآبار السطحية بمنطقة "خنيس"، وتفقد البئر العميق الجاري انشاؤه بمنطقة "بنى بير"، بالإضافة إلى زيارة أرض الشباب منطقة "زهرة"، على مساحة 30 فداناً، والتي تم تكيب شبكة ري حديث بها، كما يعقد الوزير عدداً من اللقاءات مع أعضاء اللجنة الدائمة للري والصرف بالواحة، وشيوخ سيوة.