رئيس مدينة مرسى مطروح: استقبلنا 2590 "طلب تصالح" على مخالفات البناء

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن استقبال 2590 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء، بعد إصدار المحافظ، اللواء خالد شعيب، قرارًا بتخفيض رسوم التصالح بمدن وقرى ونجوع المحافظة بنسب تراوحت بين 25 % و60 % من قيمة المتر المسطح السابق إقراره فى ديسمبر 2019 .

وقال "جاب الله" إن المهلة المحددة لاستقبال طلبات التصالح الجديدة طبقا لمجلس الوزراء، تنتهي في 30 أكتوبر المقبل، لدفع جدية التصالح لمن تقدم بطلب سابقًا وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة.

وأضاف أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، يقوم بتحصيل الرسوم حتى الساعة الــ 12 من منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجى فى الخزينة وتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء لإنجاز وتسهيل عملية تقديم الأوراق، موضحا أنه يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقى الطلبات وسداد قيمة الجدية للمساحة المحددة.

وأشار إلى الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح لضمان إنتظام وسير العمل تنفيذًا لتكليفات محافظ مطروح بتذليل جميع العقبات أمام المواطنين.

جدير بالذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجّه إلى تسهيل إستلام ملفات التصالح على مخالفات البناء وضرورة متابعة إنتظام سير العمل بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.