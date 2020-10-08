اليوم.. "الصحة" تطلق 11 قافلة طبية مجانية في المحافظات

تطلق وزارة الصحة والسكان، 11 قافلة طبية في 11 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، التي تستهدف توصيل الخدمات الطبية للمناطق النائية والمحرومة.

وتستهدف المبادرة، الكشف في تخصصات مختلفة وهي النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وتقدم المبادرة خدمات الكشف الطبي بالمجان، كما تضم القوافل بعض الأدوية، وتقوم القافلة بتحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة وعلاج إلى أقرب مستشفى لسكن المستفيد.

و" الوطن" تستعرض أماكن القوافل في المحافظات في السطور التالية:

1- الغربانيات بمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

2- العقب بمركز قوص بمحافظة قنا.

3- بمي منصور مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

4- طنسا بني مالو مركز ببا بمحافظى بني سويف.

5- الأسمرات 1 بالمقطم بمحافظة القاهرة.

6- عدن مركز باريس بمحافظة الوادي الجدبد.

7- بنجر 24 مركز الحمام بمحافظى مرسى مطروح.

8- الأعقاب الكبرى بمحافظة أسوانز

9- القلعة بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

10- طنوب مركز تلا بمحافظة المنوفية.

11- البنك مركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

وتعد مبادرة " حياة كريمة" واحدة من بين عشرات المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة تحت مظلة الحملة الرئاسية 100 مليون صحة والتي تهدف للحفاظ على الصحة العامة للمصريين، وأبرز هذه المبادرات، المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والتي انضم إليها مؤخراً الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة فوق الـ40 عاما ًوالاعتلال الكلوي.

والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي بين طلاب المدارس، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، والمباردة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، كما أنه جار التجهيز لعدد من المبادرات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.