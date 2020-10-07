مدينة الرحاب "نمبر وان" في الطلب على العقارات بالقاهرة الكبرى..وتحسن مبيعات "مدينتي"

أكدت كافة شركات التطوير والتسويق العقاري، عودة انتعاش المبيعات بنسب متباينة، عقب إلغاء الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت في تراجع حاد في مبيعات العقارات خلال الربع الثاني من العام الجاري، ولكن ما هو المشروع الأكثر طلباً للشراء في مصر؟، وكذلك كيف تحسن الطلب على العقارات في شرق القاهرة؟..ويجيب التقرير الشهري لـ"عقارماب" عن هذه التساؤلات.

في البداية يؤكد مؤشر عقارماب، استمرار تزايد الطلب على العقارات بعد تراجع نسبي في فترة عيد الأضحى، حيث سجل مؤشر عقارماب الذي يقيس مستوى الطلب زيادة بنسبة 12% خلال شهر أغسطس، وبلغت قيمة المؤشر 2671 نقطة، ويمثل هذا النمو قرب إضافي باتجاه قيمة المؤشر التي تم تسجيلها في شهر فبراير قبل بدء أزمة كورونا.

وبحسب تقرير عقارماب، تصدرت مدينة الرحاب مستويات الطلب على الوحدات السكنية بنسبة 100%-وهو أعلى معدل على الإطلاق في مناطق القاهرة الكبرى- فيما ارتفع الطلب على الفيلات أيضا بـ"الرحاب" من معدلات 79% خلال أغسطس إلى 100%، وتليها مشروع مدينتي، والذي ارتفع الطلب على الشراء الوحدات السكنية بالمشروع من 66% خلال شهر أغسطس إلى 78% خلال سبتمبر، فيما تراجع الطلب نسبياً على الفيلات مسجلة 28%.

وبالنسبة للأسعار، قال التقرير، إن متوسط سعر المتر مربع في الشقق السكنية بالرحاب ومدينتي حافظ على نفس مستوياته خلال الشهر الماضي حيث سجلت " الرحاب" 14 ألف و750 جنيهاً، ومدينتي 14 ألف و450 جنيهاً.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى القابضة، جدير بالذكر أن مشروع الرحاب قصة نجاح فى مجال التطوير العمرانى ونموذج فريد يستحق الدراسة فى كليات الهندسة والتجارة، سواء لأنه أول مشروع سكنى متكامل فى مصر يتم تطويره بواسطة القطاع الخاص، حيث أنه عند بدء إنشاء الرحاب عام 1995، لم يكن الأمر سهل أبدا، لأن المجتمع لم يكن مهيئ لهذه المشروعات، كما أن المجموعة لم تكن لديها خبرات لإنشاء مدن، إلا أنها نجحت فى التخطيط لتصميمه وإنشائه، وتقديم أول مدينة سكنية متكاملة الخدمات يتم تطويرها بواسطة القطاع الخاص، بالقاهرة الجديدة تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتتسع لاستيعاب 200 ألف نسمة.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى، أكبر مشروعين سكنيين متكاملين، وهما الرحاب ومدينتي، واللذان يقدر تقييم أراضيها المملوكة لها بالكام بنحو 49 مليار جنيه.

كما تمتلك أكبر عدد من السكان بمشروعات سكنية للقطاع الخاص، ويقدر عدد السكان الحاليين في مشاريعها القائمة يبلغ 700 ألف مقيم، ويتركز بشكل أساسي في مدينة الرحاب ومدينتي.

يذكر أن عقارماب هو محرك بحث عقاري يحتوي على آلاف الوحدات والمشاريع السكنية المعروضة من قبل الشركات العقارية في مصر.

وسبق أن أطلق المحرك العقاري، مؤشر عقار ماب مصر، وهو أداة يمكن استخدامها لتقييم الوضع العام للقطاع العقاري المصري، يتم حساب قيمة المؤشر باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقارماب والذي يحتوي على أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، بالإضافة إلى وجود ما يقارب مليون زيارة للموقع بشكل شهري، كما يتم أيضاً الاعتماد على بيانات اقتصادية واحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.