عاجل.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص في ميدان الرماية

شهد ميدان الرماية حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، قبل قليل، ما أسفر عن إصابة آخرين، وتحطم عدد من السيارات، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

قال مصدر أمني بان حادث انقلاب ميكروباص في ميدان الرماية اسفر عن اصابة 10 مواطنين وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج

وأضاف المصدر بان شرطة النجده تلقت بلاغا بانقلاب سيارة ومصابين بميدان الرماية ، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب ميكروباص قادمة من الفيوم الي ميدان الرماية وارجع ان السبب السرعة الزائدة حيث ان عجلة القيادة اختلت في ايدي قائد السيارة واسفرت عن انقلابها ، وأسفر الحادث عن وفاه 10 من ركاب السيارة

وتم رفح حطام الحادث وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات