إصابة 14 شخصًا في حادثي تصادم بالشرقية

أصيب 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة أسفل الطريق الإقليمي "بلبيس - القاهرة" اليوم، ودفع مرفق الاسعاف بسيارات لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بإنقلاب سيارة نقل عمال أسفل الطريق الإقليمي "بلبيس- القاهرة" ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، وجرى نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا بإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي بالطريق الإقليمي اتجاه بلبيس، وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.