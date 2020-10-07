خسائر الدولة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي

تتعرض الدولة لخسائر مالية وفنية ضخمة نتيجة قيام بعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي وهو ما يؤثر في النهاية على مستوى الخدمة التي يحصل عليها المواطن.

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الخسائر التي تتعرض لها الدولة نتيجة سرقات التيار الكهربائي وهي:

أسباب الخسائر

- زيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء وهي التي تحدث نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها.

- تتعرض الشبكة القومية لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال إضافية عليها "السرقات" غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء.

- تتكبد الدولة خسائر مالية ضخمة بشكل سنوي، وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي.

- التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.

مسافات آمنة عن خطوط وشبكات الكهرباء لحماية المواطنين

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء لـ"الوطن"، إن هناك مسافات آمنة حددتها الوزارة كحد أدنى للبناء والسكن بعيدًا عن خطوط وشبكات الكهرباء لحماية المواطنين وحماية مقدراتهم وممتلكاتهم من المخاطر، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون رقم 63 لسنة 1974 وتعديلاته بقانون الكهرباء الجديد 87 لسنة 2015، والذي نص على: "يحظر على صاحب العقار الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضًا فضاءً أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيًا أو أن يزرع أشجارًا خشبية إذا كان أرضًا زراعية وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة رقم (6) من القانون".

وأوضح أنه "في حالة مخالفة هذا الحظر يتعين الحكم على وجه الاستعجال بهدم المباني المخالفة وإزالتها أو قطع الأشجار على نفقة المخالف".

الحصول على تصريح بالبناء

وأشار إلى أن المادة 55 من قانون الكهرباء الجديد حددت المسافات التي يجب اتباعها حتى يمكن للمشتركين الحصول على تصريح بالبناء والحصول على عداد كهرباء وهي يجب ألا تقل مسافة البناء والسكن بالقرب من خطوط الجهود الفائقة (الضغط العالي) عن 25م2 وألا تقل مسافة البناء والسكن، عن 13 م2 من شبكات الخطوط الهوائية للجهود العالية، وألا تقل المسافة عن 5 أمتار من الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة، وألا تقل مسافة البناء والسكن عن كابلات الكهرباء ذات الجهد العالي عن 5 أمتار، وألا تقل المسافة بين المباني وكابلات الجهود المنخفضة عن 2 متر.