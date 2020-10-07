قبل انتهاء ما يغلاش عليك.. كيف تحصل على خصم بطاقة التموين والبنوك

خلال أسابيع قليلة تنتهي المبادرة الرئاسية ما يغلاش عليك، والتي تم إطلاقها في يوليو الماضي لتشجيع المستهلك المصري على شراء المنتج المحلي لمدة 3 أشهر، والتي من المقرر أن تنتهي في 27 أكتوبر.

وتقدم المبادرة أكثر من 65 ألف منتج محلي الصنع، من خلال آلاف التجار والمصنعين والتجار، وبالتعاون مع 4 بنوك مصرية، لتقديم تسهيلات للمواطنين وخصومات خاصة بفوائد التقسيط، إضافة إلى الاستفادة من خصم رصيد بطاقة التموين.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي كيفية الاستفادة من خصم بطاقة التموين، إضافة إلى خصم البنوك في مبادرة ما يغلاش عليك قبل انتهائها.

كيفية استخدام الرصيد المتبقي ببطاقة التموين

يمكن لأصحاب البطاقات التموينية الاستفادة من الرصيد المتبقي، من خلال الدخول على موقع المبادرة، وتسجيل الدخول.

اختيار المنتجات المراد شراؤها.

الدخول على سلة المشتريات، وتحديد طريقة الدفع، باستخدام بطاقة التموين.

ويتم من خلال تسجيل الرقم القومي لصاحب البطاقة، ورقم الهاتف، والدفع من خلالها.

القرض الشخصي من بنك مصر

تخفيض سعر الفائدة 1% على القرض الشخصي النقدي، مع إلغاء المصاريف الإدارية، لتتراوح نسبة الفائدة بين 14.75 إلى 18.5%.

تصل قيمة القرض الشخصي إلى مليون جنيه كحد أقصى.

سن المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 عامًا، عند سداد قيمة آخر قسط من القرض.

مرونة في السداد تتراوح بين 6 أشهر وحتى 10 سنوات.

إذا كان القرض بموجب خطاب تحويل من الجهة "تحويل راتب" يجب ألا يقل عن 1000 جنيه.

إذا كان دون تحويل راتب فيجب ألا يقل في تلك الحالة عن 2000 جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك مصر

شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهرين.

طلب الحصول على القرض.

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

إيصال مرافق حديث لمر يمر عليه 3 أشهر.

خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

الفائدة على التقسيط ببطاقات الائتمان من البنك الأهلي

يحصل العملاء ممن يقومون بالتقسيط عبر بطاقات الائتمان من البنك الأهلي على تخفيض في أسعار الفائدة خلال أول 3 أشهر من بدء إطلاق مبادرة ما يغلاش عليك.

تتراجع الفائدة على بطاقات الائتمان من 19% إلى 16% متناقصة.

التقسيط لعملاء بطاقات الائتمان.

يمكن للعملاء التقسيط على فترة من 12 وحتى 24 شهرًا، وبحد أدنى للحركة 500 جنيه.

كيف يمكن تقسيط الأجهزة الكهربائية من مبادرة ما يغلاش عليك بالتليفون من البنك الأهلي؟

هذه الخدمة متوفرة للعملاء الحاليين والجدد من حاملي البطاقات الائتمانية الأصلية أو الإضافية، ويمكن استخدامها داخل جميع المتاجر في مصر وخارجها، دون الحاجة للتعاقد مع التاجر، ويمكن تفعيل الخدمة من خلال الاتصال بالخط الساخن 19623، بعد إجراء المشتريات التي تمت من أول الشهر وحتى نهايته، ويطالب بتقسيطها، شرط ألا تقل قيمة المنتج عن 500 جنيه.