انطلاق اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث الملفات الهامة

انطلق قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بتقنية الفيديو كونفرانس، لبحث عدد من الملفات أبرزها التصالح في مخالفات البناء

وقبل يومين، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تلقى تقريرًا، اليوم الإثنين، من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حول ما تم من جهود للتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين، في ما يتعلق بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

مدبولي : الحكومة هدفها التيسير على المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح

وأكد مدبولي أن الحكومة هدفها التيسير على المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح، والاستجابة لشكاواهم والعمل على حلها، مشيراً إلى أهمية تقنين أوضاع المباني المخالفة منذ سنوات مضت للمخالفين أنفسهم قبل أي أحد آخر، فالمستفيد الأول من التقنين هم المخالفون، الذين سيصبح لهم وضع قانوني بعد التصالح، ورخصة بناء، وستتوافر لهم الخدمات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الصادرة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر 2020، باستقبال شكاوى المواطنين في ما يتعلق بمختلف الخطوات والإجراءات الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة قامت باستقبال وتلقي وفرز والتحقق من الشكاوى الواردة وتوجيهها لجهات الاختصاص كل في ما يخصه، لافتًا إلى إقبال المواطنين على التواصل مع المنظومة عقب المؤتمر الإعلامي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، بتاريخ 24/9/2020، ودعا فيه المواطنين إلى تقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في حالة تعرضهم إلى أي معوقات أو تعنت من جانب أية جهة حكومية تتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح الرفاعي أن المنظومة قامت بالتعامل مع عدد 3781 شكوى، وتم تصنيفها على أسس جغرافية وموضوعية تبعًا للمحافظات التي وردت منها.