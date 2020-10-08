حظك اليوم الخميس 8-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

الأبراج هي تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج على دائرة البروج 12 برجًا، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يمنحك كل اللباقة والدبلوماسية، ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تتمتع بخيال خصب يحقق لك فائدة، وتهتم اليوم بالمناقشات والحوارات التي توسع مداركك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، وعليك أن تعمل بخشونة كي تحقق مكسبًا ونجاحًا، وأن تدرس جيدًا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك، وعليك أن تنتبه في خطواتك، ومع ذلك قد تساعدك "فينوس" أن تتغلب على التشوش العاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

روح الفكاهة تساعدك اليوم على التعامل مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبًا مؤثرًا، وتبدو فاتنًا ومقنعًا للجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن كل ما يثير أعصابك، واليوم مناسب للعناية بنفسك وبصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر، وعليك أن تحمي نفسك من العيون ومن المتربصين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ يمدك الفلك بالقدرة على تنمية أعمال وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في وضع داعم يعدك اليوم بأوقات سعيدة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس يجعلك اليوم تميل للتشدد والعصبية، وينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك طاقة وتعرف كيف تستغل الفرص المتاحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهمًا، وتلعب الصدفة دورًا في حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

التناغم الفلكي يدفعك للاهتمام بشخص في محنة وتقدم له يد العون.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يتحسن تدريجيًا، ويمنحك فرصًا أفضل وأفكارًا مبتكرة لتنمية أموالك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تتحرر من بعض القيود، وتتجه إليك الأنظار، وتستمتع بصحبة الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشًا وقد تنتابك هواجس، وعليك أن تتأكد من صحتها لتحمي حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا تجد أنك تميل اليوم للعناد والمقاومة، اصبر وتعامل بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادهم 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يشحذ إصرارك ويشغلك القيام بواجباتك وتعمل بكل ما تملك من طاقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان، ويعدك ذلك بأجواء هادئة وتتألق مواهبك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تمنحك القدرة على إثبات وجودك، واستدراك أي خطأ أو تقصير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك اليوم تبدو أجمل خاصة عندما تظهر مشاعرك الجميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تميل لعدم التساهل والفلك ينصحك بالصبر والتسامح ولا تتسرع في غضبك عند أول معارضة فكرية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تواجه بعض الخلافات وعليك أن تقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.