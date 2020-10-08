حظك اليوم الخميس 8-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل مخلص في الحب ويعطي كلّ ما لديه، إلا أنّه يحب التملّك والسيطرة على الحبيب وفرض آرائه عليه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يمنحك كل اللباقة والدبلوماسية، ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تتمتع بخيال خصب يحقق لك فائدة، وتهتم اليوم بالمناقشات والحوارات التي توسع مداركك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.