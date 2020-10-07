حظك اليوم الأربعاء 7-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الحمل أن يكون القائد دائمًا، إذ يفضل أن يتحمل المسؤولية لإتمام أي عمل مهما كانت التحدي فيه صعبًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك قدرة على إظهار مواهبك ويدفعك لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويعدك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تقضيها اليوم مع الإخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.