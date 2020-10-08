حظك اليوم الخميس 8-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور طيّب للغاية، ويحب رعاية المقرّبين منه، ومعاملتهم بلطف، ما يجعل الأشخاص يشعرون بارتياح لقربه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، وعليك أن تعمل بخشونة كي تحقق مكسبًا ونجاحًا، وأن تدرس جيدًا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك، وعليك أن تنتبه في خطواتك، ومع ذلك قد تساعدك "فينوس" أن تتغلب على التشوش العاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.