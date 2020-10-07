حظك اليوم الأربعاء 7-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مواليد برج الثور يمكنهم أن يتظاهرون بالبرود، لكنهم مشتعلون من الداخل، قد ينفجرون لسببٍ تافه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على أمور مالية ومهنية، فقط راجع خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بمن تحب تفاديا للصدام، واهتم أيضا بصحتك وسلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.