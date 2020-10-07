نجل طلعت زكريا في ذكراه الأولى بملابس طباخ الريس: "هتجنن من الاشتياق"

يستعد أبناء الفنان طلعت زكريا، لإحياء الذكرى الأولى لرحيل والدهم، الذي غادر دنيانا يوم 8 أكتوبر عام 2019.

ونشر عمر طلعت زكريا، صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو ممسكًا بأزياء والده الراحل، التي ارتداها في بعض أعماله منها فيلم "طباخ الرئيس".

وكتب عمر طلعت زكريا، عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: ظننت أنني استسلمت لواقعي، واعتدت العيش بدون أبي.

وتابع: لكن وربي أكاد أجن من فرط أشتياقي لك يا فقيد قلبي.

وكانت الفنانة إيمي طلعت زكريا، نشرت الفنانة عبر حسابها على إنستجرام صورة تجمعها بوالدها وهي تختضنه.

وعلقت قائلة: "نفسي في الحضن ده أوي دلوقتي هيقول كلام كتير أوى.. نفسي أحس بيك زي زمان بس دي إرادة ربنا.. ولنا لقاء قريب يا أبى ربنا يرحمك.. بنت أبوها".

ظهرت الفنانة إيمي طلعت زكريا مؤخرًا، في جلسة تصوير وهي ترتدي سكيرت تحمل صور والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

وقالت إيمي لـ"الوطن"، "السكيرت كان من المفترض أن أظهر بها في مسرحية الفنان سمير غانم ولكن تم تأجيلها بسبب ظروف كورونا وفات وقت كبير وأردت أن ارتدي هذه السكيرت".

وأضافت "بالفعل ارتديتها وصورتني زوجة أخي عمر ونزلت الصور على فيس بوك وتفاجأت بردود الأفعال الجميلة،الجميل أن هناك عدد من محبي طلعت زكريا تواصلوا معي يريدون شراء الإسكيرت، الحمدلله والدي ترك سيرة عطره تسعدني وحب الجمهور له ما زلت ألمسه من خلال إرسال بورتريهات له وصور لوالدي حب الناس لوالدي أسعدني.

كما أعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن تسجيلها لأغنية جديدة تقديرا لوالدها الفنان الراحل في ذكري وفاته الأولى.

ونشرت "إيمي"، عبر حسابها على موقع نشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا لها داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية وعلقت "قريبا".