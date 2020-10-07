بعد تنازل شقيقه.. أسامة العبد وجها لوجه مع ابنة عمه في سباق البرلمان

بعد تنازل ياسر العبد شقيق الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والمرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية عن القائمة الوطنية، يصبح أسامة العبد المرشح عن القائمة الأولى، في مواجهة ابنة عمه الدكتورة أميرة العبد، والمرشحة عن قائمة أبناء مصر رمز الكابوريا.

وكان تقدم ثلاثة من عائلة "العبد"، بأوراق ترشحهم للانتخابات البرلمانية في محافظة دمياط، أحدهم على القائمة الوطنية، والآخر على المنافسة، والثالث على المقعد الفردي عن حزب الوفد، بالإضافة لترشح كل من وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وابنه، على القائمة الوطنية، الأب على المقعد الأساسي ونجله على الاحتياطي.

ويمثل عائلة "العبد"، الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الذي يخوض انتخابات مجلس النواب 2020 عن القائمة الوطنية، وشقيقه ياسر العبد، عن الدائرة الثانية على المقعد الفردي عن حزب الوفد، الذي يرأس أمانته، باعتباره أمين الحزب بمحافظة دمياط، بجانب ابنة عمهم الدكتورة أميرة العبد، عن قائمة أبناء مصر شرق الدلتا.

وأعلن ياسر العبد محامي وأمين حزب الوفد، في محافظة دمياط، قبل قليل، انسحابه من الانتخابات البرلمانية، مقدما الاعتذار لأهل بلده كفر سعد، كما تقدم باعتذار لعائلته عائلة العبد ولمراكز الدائرة الثانية كفر سعد وفارسكور والزرقا.

كما تقدم العبد، بالاعتذر لكل من دعمه وأيده ووقف لجواره، لعدم الاستمرار في العمليه الانتخابية، وذلك لدعم شقيقه الأكبر الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر السابق ورئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب السابق والأمين العام للجامعات الإسلامية في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف العبد، سأكون معكم في العمل العام خادما لكم ببيت الأمة، باعتباري رئيس حزب الوفد بدمياط، وعودة للعمل في ساحات المحاكم كرجل قانون ومحام لدي محكمه النقض، وفقنا الله جميعا لصالح الأعمال، وتحيا مصر ويحيا الوفد ضمير الأمة.

وتقدم العبد بأوراق ترشحه عن حزب الوفد على المقعد الفردي، عن الدائرة الثانية التي تضم مراكز "كفر سعد وفارسكور والزرقا ومدينة السرو"، وبعد انسحاب العبد يصبح عدد مرشحي الفردي عن الدائرة 48 بدلا من 49 مرشح.