"كورونا" تصيب هالة صدقي بالتوتر في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

حالة من التوتر انتابت الفنانة هالة صدقي، أثناء حضورها لحفل زفاف الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، الذي أقيم قبل أيام، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره كوكبة من نجوم الفن والإعلام.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أن "صدقي" أبدت قلقها من حالة الزحام التي سادت المكان، خشية إصابة أحد بفيروس كورونا المستجد، حيث طالبت المعازيم بالتباعد، واتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضحت المصادر، أن الفنانة إلهام شاهين، طالبت إدارة الفندق، بمسافة بين كل طاولة والأخرى، بسبب الوباء العالمي.

وكشفت الفنانة إلهام شاهين، أسباب غياب الفنان الكبير عادل أمام عن حفل زفاف شقيقها "أمير"، الذي أُقيم منذ عدة أيام، مبينة أنَّ حضوره كان سيكون شرفًا كبيرًا لها ولشقيقها.

وقالت "إلهام"، إنَّها كانت تخشى على صحة عادل إمام في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكّدة أنَّه "قيمة فنية كبيرة ولا يجب أن نعرضها للتجمعات والخطر، لأن كل الحاضرين سيكون لديهم رغبة كبيرة في الوصول إليه والتصوير معه"، وفق ما ذكرته لبرنامج "تريندينج".

كانت الفنانة إلهام شاهين، قد اعتذرت عن عدم استيعاب فرح شقيقها أمير شاهين عدد كبير من المعازيم بسبب انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى حجم الفندق، قائلة: "شكرًا لكل اللي شرفونا بالحضور، وأعتذر جدًا لكل الأصحاب والحبايب والعيلة اللي معرفناش نعزمهم لإن القوانين لا تسمح بأعداد كبيرة في التجمعات بالأفراح بالأوتيلات لظروف الكورونا، وكان علينا الاحترام والالتزام بالعدد المسموح خوفًا على ضيوفنا الأعزاء جدًا".

وأضافت "إلهام" عبر إنستجرام: "شكرًا لتفهمكم وقبول عذرنا، كلكم غاليين عندنا وكنت أتمنى وجودكم معي جميعًا في هذه المناسبة السعيدة، ربنا يفرح قلوبكم ويجعل أيامكم كلها أفراح، وشكرًا لمن حضر ومن لم يحضر.. تحياتي".

وعقد أمير شاهين قرانه على منة جاب الله، بعد مرور 20 يومًا من إعلان خطوبتهما، في حفل بسيط على شاطئ البحر بالساحل الشمالي، وأحيا حفل الزفاف المطرب الكبير عمرو دياب، وحضرت فرقته في الساعات الأولى من بدء الحفل، كما تواجد الكينج محمد منير.

وحضر عدد من نجوم الفن الحفل، على رأسهم يسرا، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، وهلا شيحة، ومنة شلبي، وهاني سلامة، وسمير صبري، وليلى علوي، ورانيا فريد شوقي، وهاني رمزي، ونقيب الممثلين أشرف زكي، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أمير شاهين قال في أول تصريح له بعد خطوبته إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعر بها من الجميع حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

والصورة الأبرز في حفل الزفاف كانت تلك التي جمعت الصديقات الثلاث بينما ترتسم على وجوههم ابتسامات حقيقية تعبر عن سعادتهن بالتجمع سويًا. و"سكينة وفاطمة ونوال"، الشخصيات التي جسدتها كل من إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي في الفيلم الشهير الحائز على جوائز عالمية، تميزنّ دومًا بالمرح والضحك والابتسام، وهي الصفات التي لازمتهنّ طوال أحداث الفيلم، وتظهر باستمرار في كل الصور التي تجمع النجمات الثلاث في الواقع.