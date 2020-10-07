التحفظ على نصف طن "فول تمويني" منتهي الصلاحية بالأقصر

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، حملات تفتيشية موسعة، اليوم، على المحال التموينية، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، ضمن جهودها لضمان جودة السلع المعروضة.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على نصف طن فول تمويني منتهي الصلاحية قبل بيعه في الأسواق، وتحرير 9 قضايا للبدالين التموينيين غير الملتزمين بالإعلان عن الأسعار ومواعيد العمل ووصول المقررات التموينية، وجرى عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وكانت مباحث التموين بالأقصر، حررت 462 قضية متنوعة في شهر سبتمبر الماضي تضمنت 7 قضايا سلع منتهية الصلاحية، و277 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و23 قضية تراخيص، و68 قضية شهادات صحية، و17 قضية تجميع دقيق بلدى مدعم بإجمالى 3.100 طن، و7 قضايا مضبوطات بدون فواتير، و15 قضية عدم ممارسة نشاط، و12 قضية ذبح خارج السلخانة، و3 قضايا تجميع سكر تموينى بإجمالي 1360 كيلو، وقضية غش تجارى و18 تقرير مخالفة مخابز بلدية، و12 قضية حيازة سجائر بدون فواتير.