محافظ شمال سيناء: العام المقبل سنحتفل بدحر الإرهاب

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة وأبناءها سيحتفلون بدحر الإرهاب خلال العام المقبل، بعد إعلان أراضي البوابة الشرقية خالية من العناصر الإرهابية.

وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن احتفال العام الجاري الخاص بانتصارات أكتوبر يعد احتفالًا بالتنمية المجتمعية في المحافظة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تعمل على توصيل كافة الخدمات للمواطنين في كل المجالات، وهذا العام جرى إنفاق 4.5 مليار جنيه على الخدمات التي تهم المواطن لتحسين حياته وتقديم خدمه أفضل.

وأوضح أن المحافظة لديها نحو 50 ألف متر مكعب من مياه التحلية وتسعي لإحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن السيناوي، حيث تم إدخال منظومة الإسكان الاجتماعي التي تتبناها الدولة، وتم بناء 2600 وحدة سكنية في المحافظة.

وأكد أن المحافظة لم تشهد أزمة بخصوص الأراضي الخاصة بالسكان، وتم تقديم 2600 وحده سكنية لأهالي سيناء بإيجارات مخفضة تتحمل الدولة فرق التكلفة، مشيرا إلى أن إيجار الشقق 425 جنيه شهريا في الشيخ زويد ورفح، ويدفع المواطن منها 100 جنيه فقط، وتتحمل الدولة باقي النفقات: "أحنا غطينا بالإسكان الاجتماعي كل مدن شمال سيناء سواء بئر العبد ونخل والحسنة عملنا فيهم إسكان اجتماعي".

وتابع: "المدرسون والناس اللي بتشتغل في الجهات الحكومية كانوا بيعزفوا أنهم ييجوا لوسط سيناء على وجه الخصوص لعدم وجود مواصلات، وكان لازم نوفر لهم المناخ والجو الملائم من حيث السكن وسهولة الانتقال".