شمال سيناء: حققنا المعادلة بين التنمية ومحاربة الإرهاب

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة نجحت في تحقيق المعادلة بين التنمية ومحاربة الإرهاب الذي يلفظ أنفاسه الإخيرة بفضل بطولات وتضحيات رجال الجيش والشرطة.

وأرسل "شوشة" رسالة، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، للشعب المصري بأن أرض سيناء ارتوت بدماء الشعب المصري ورجال القوات المسلحة والشرطة وأهالي المحافظة، وانتصرت مصر على العدو الإسرائيلي في عام 1973، وستنجح مصر مرة أخرى في دحر الإرهاب الموجود بشمال سيناء حتى تغطي التنمية سيناء بالكامل.

وأواضح أن سلة الغذاء الرئيسية التي سيعتمد عليها كافة مواطني مصر ستأتي من شمال سيناء بفضل المشروعات الزراعية الواعدة التي تشهدها المحافظة، لافتًا إلى أن أراضي شمال سيناء تنتج أجود أنواع الفاكهة والمواطن السيناوي لديه خبرة كبيرة في الزراعة، موضحا أن المجتمع المصري مجتمع زراعي من الدرجة الأولي، والمواطن السيناوي سيستلم 5 أفدنة بها مياه في كل التجمعات اليدوية لخدمة مشروع الدولة في النهضة الزراعية.

وأكد أن "ترعة السلام" ساهمت في زراعة 400 ألف فدان بشمال سيناء، بينما عملت الدولة على بناء 18 تجمعًا تنمويًا للبدو في سيناء، وتابع: "الفرد بيتسلم منزل على مساحة 200 متر، و5 أفدنة مجهزة بشبكة الري ومحفور فيها الأبار الأساسية والاحتياطية".

وأشار إلى أن المحافظة ستشهد نهضة زراعية متوقعًا وصول الأراضي المستصلحة إلى مليون فدان، وبفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يملك إصرارًا على تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء رغم تأخره من عام 1974 بغض النظر عن التكلفة، وبالتالي جاءت توجيهاته بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء مهما كانت التكلفة، واختتم قائلا: "المحافظة تعمل على توصيل مياه الزراعة للتجمعات البدوية بتوجيهات رئاسية مباشرة، والإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة على أراضي شمال سيناء".