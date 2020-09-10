طارق عامر: صعب مد فترة الفوائد المؤجلة بسبب كورونا ولكن ندرس الأمر

قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت الدافع الأكبر لتحقيق النجاحات التي حدثت في السياسة النقدية والمالية والاقتصادية في مصر، مؤكدًا أنه في الغالب لن يكون هناك مد لفترة الفوائد المؤجلة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولكن بصفة عامة يتم دراسة الأمر.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن هذا القرار مهم وكان بمثابة تضحية من أجل مساعدة المجتمع سواء من الأفراد أو الشركات، موجهًا الشكر إلى البنك الأهلي وبنك مصر لجهودهما خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يتم إزالة أي معوقات أمام الاستثمار.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن الصناعة تحتاج الى حماية وليس إلى الحجز عليها لأن الاقتصاد لا يدار بالنيابات، لا أحد يعمل ذلك، فالاقتصاد يدار بالاقتصاد، والهدف هو شعور المستثمر بالأمان، وهناك بالفعل تغير في التعامل مع هذا الملف، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب منه الحل مع الحكومة لمشكلات الصناعة وهناك إجراءات تمت في هذا الأمر.