بدء مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف بقرية "أبيس الثانية" في الإسكندرية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بقرية أبيس الثانية بنطاق حي شرق، اليوم، لمتابعة تنفيذ الحلول العاجلة لحل مشكلة الصرف بالقرية، بعد تخصيص مبلغ 22 مليون جنيه لمجابهة مشاكل تصريف تجمعات الأمطار بالقرية خلال موسم الشتاء، بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، ومحارب هيلع رئيس حي شرق.

وأطلق المحافظ إشارة بدء مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالقرية بتكلفة 17 مليون جنيه، لإحلال وتجديد الخط الرئيسي الأوسط بالقرية بالدفع النفقي قطر 1000 مم، ومدة التنفيذ 3 أشهر، بالإضافة لإنشاء خط طوارئ يحمل تصرفات الأمطار أثناء النوات إلى جانب مراجعة ربط شبكة الصرف الزراعي حتى لا يحدث إرتداد للمياه من المصرف إلى القرية.

وتواجد المحافظ وسط أهالي القرية لاطلاعهم علي ما تم من إجراءات تنفيذية لمنع تكرار مشكلة تجمع مياه الأمطار التي حدثت بالقرية خلال شتاء العام الماضي، وطمأن المحافظ أهالي القرية بأنه لن يسمح بتكرار المشكلة مرة أخرى.

وفي السياق، استمع المحافظ إلى مطالب واحتياجات أهالي قرية أبيس الثانية التي تلخصت في الرصف وإنشاء موقف وسوق بالقرية، وكلف مدير مديرية الطرق والنقل بالنزول إلي القرية لمعاينة الطرق والشوارع التي تحتاج إلى الرصف بالقرية، ووضعها في الخطة القادمة، علي أن يتم البدء برصف الشوارع ذات الأولوية القصوي.

وكلف رئيس حي شرق بدراسة إقامة موقف بالقرية بشكل حضاري، وكذا دراسة تخصيص أرض فضاء مناسبة بالقرية لإنشاء سوق عليها لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.