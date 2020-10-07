نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخص انتحل صفة أمين شرطة واعتدى على عامل في المقطم.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب، وادعائه بأنه أمين شرطة.

بالفحص أمكن تحديد موقع تصوير المقطع المشار إليه وتبين أنه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، بالإضافة إلى تحديد المجنى عليه وهو (عامل – مقيم بدائرة القسم)، وباستدعائه وسؤاله قرر بأنه حال تواجده بالمنطقة محل الواقعة فوجئ بقيام قائد سيارة "أدلى بأوصافها التقريبية" بالاصطدام به، ولدى معاتبته قام بالتعدي عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمة بالرأس مدعياً أنه أمين شرطة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (مدير إدارة أمن بإحدى شركات النقل البحرى والبرى– مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.