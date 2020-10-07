لجنة اختبار الأصوات الجديدة بنقابة المهن الموسيقية 20 أكتوبر

قررت نقابة المهن الموسيقية، تحديد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، لإجراء اختبارات للأصوات الجديدة، لقبول أعضاء جدد، وذلك في مقر النقابة العامة.

وأكد المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن مجلس الإدارة صرح للجنة القيد، بإجراء الاختبارات للأصوات الجديدة، التي ترى في نفسها الموهبة والقدرة على الأداء الصحيح، مشيرا إن هذا أحد الأدوار المهمة للنقابة، وهو اكتشاف وتقديم المواهب الجادة للمجتمع.

وأشار أبو اليزيد في بيان، إلى أن النقابة تقرر لجان الاختبارات على نحو دائم على مدار العام، سواء بالمقر العام للنقابة أو بالنقابات الفرعية واللجان المنتشرة في كل المحافظات.

ويأتي دائما تشكيل هذه اللجان على نحو علمي ودقيق، وتضم في تشكيلها نخبة من الفنانين الكبار والخبراء، سواء من داخل مجلس النقابة أو من الهيئات الأكاديمية المتخصصة، ويمكن لكل شخص التقدم لهذه اللجان، واجتياز اختباراتها للحصول على تصريح بمزاولة المهنة، حسب نص القانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وأكد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أننا نعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو حاصلا على تصريح سنوي - منتسبا- وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة.

كانت"الوطن"، قد حصلت على الضوابط التى وضعتها نقابة المهن الموسيقية بعد قرار رئيس الوزراء بعودة الأفراح فى الأماكن المفتوحة، والذى أعلنه منذ قليل.

ووضعت النقابة عددا من البنود التى يجب تطبيقها فى الحفلات والأفراح القادمة، وهي أن نسبة الإشغال بالقاعة لا تتعدى 50% وتوفير بوابة تعقيم على مدخل القاعة، وتوفير جهاز كاشف حراري على كل بوابة.

وأكدت النقابة إلزام العاملين بالقاعات بارتداء الكمامة والقفازات، وتوفير المعقمات بكميات كافية فى دورات المياه ومدخل القاعة.