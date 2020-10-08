بعد سلسلة من الأحزان.. 3 زيجات بالوسط الفني في أقل من شهر

شهد الوسط الفني الفترة الأخيرة حالات متعددة من الحزن، بسبب وفاة عدد كبير من نجوم الفن بعد صراع مع المرض، ليبدأ الوسط الفني بالخروج من هذه الأحزان بعد الإعلان عن 3 حالات زواج داخل الوسط خلال شهر واحد.

فقد عقد أول أمس قران الفنان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بمسجد الشرطة، ومن جانبه، قال هاني مهنا، في تصريح لـ"الوطن"، إن الحفل اقتصر على أفراد الأسرتين وعدد قليل من الفنانين، منهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، ويسرا، وبوسي ومحمد الشرنوبي وأخرين، مؤكدًا أن موعد حفل الزفاف لم يتحدد بعد، ومن المُقرر تحديده خلال الأيام القلية المُقبلة.

وعقد أمير شاهين قرانه على منة جاب الله، بعد مرور 20 يومًا من إعلان خطوبتهما، في حفل بسيط على شاطئ البحر بالساحل الشمالي. وأحيا حفل الزفاف المطرب الكبير عمرو دياب، وحضرت فرقته في الساعات الأولى من بدء الحفل، كما تواجد الكينج محمد منير.

وحضر عدد من نجوم الفن الحفل، على رأسهم يسرا، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، وهلا شيحة، ومنة شلبي، وهاني سلامة، وسمير صبري، وليلى علوي، ورانيا فريد شوقي، وهاني رمزي، ونقيب الممثلين أشرف زكي، والإعلامية بوسي شلبي.وكان أمير شاهين قال في أول تصريح له بعد خطوبته إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعر بها من الجميع حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

كما تصدرت الفنانة حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود محركات البحث خلال الايام الماضية ، بعد انتشار أنباء عن ارتباطهما عاطفيًا منذ فترة قريبة، التي لم يجر تأكيدها أو نفيها من قبل الطرفين.

وقال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة، لـ"الوطن"، إنه لا يعرف شيئًا عن ما يتردد من ارتباط ابنته، لأنه ببساطة لا يوجد شيء رسمي لكي يفصح عنه: "بسمع وأقرأ تلك الأخبار زيي زيكم بالظبط".

وأضاف أن الارتباط والزواج حق لها وليس به شىء غريب، مشيرًا إلى أن معز مسعود أو غيره لم يطلب يدها بشكل رسمي.

وكانت الفنانة هنا شيحة، رفضت التعليق على ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن ارتباط شقيقتها الفنانة "حلا"، بالداعية الإسلامي معز مسعود.

وقالت "هنا" في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش بتكلم عن حلا.. ماليش علاقة.. اسألوا حلا"، رافضة التعليق على حقيقة الأمر سواء بالنفي أو بالإيجاب.