رامي رضوان يستعرض كيفية تزييف الإعلام الإسرائيلي لهزيمته في حرب أكتوبر

قال الإعلامي رامي رضوان، إن القيادات الإسرائيلية بدأت في تشويه حرب وانتصار 6 أكتوبر عام 1973 المجيدة، وتحدثوا في البداية على كونها ليست انتصارا، حتى يقوموا بتغيير الواقع الذي حدث معهم "خدوا قفا جامد".

وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه لبرنامجه "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الحملة بدأها أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي ذكرها خلال منشوراته عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد منذ عام 2013، ويسعي من خلال حملته لتزييف الحقائق ورسم واع غير حقيقي عبر مواقع السوشيال ميديا.

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية، أصرت خلال أيام الحرب على عدم السماح لرجال الصحافة الدولية، بالتوجه لأماكن الأحداث حتى لا يحصلوا على النتائج الأولية للحرب، وكان هناك تعتيم إعلامي كبير من قبلهم، وتحدثوا فقط بأن الجيش المصري والسوري بدآ في التحرك بدون ذكر أي أخبار أخرى.

وأكد أن "شارون"، كان قائد الفرقة 143 مدرعة خلال حرب أكتوبر، وكان أحد من يديرون المعركة على الأرض، وتحدث واعترف بالهزيمة وقال إن حرب 6 أكتوبر من أسوأ الليالي التي مرت على أي إسرائيلي.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي والقيادات الإسرائيلية، دائما ما يسعون لقلب الموازين وتغيير حقيقة حرب أكتوبر عاما بعد الآخر حتى يزوروا حقائق الحرب: "هل ده مظهر ناس منتصرين كما يدعي إفيخاي أدرعي".