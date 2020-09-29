رامي رضوان عن حبس المتحرش بالأطفال: لعنة الله عليه وعلى اللي زيه

شن الإعلامي رامي رضوان، هجومًا حادًا على الشخص المتحرش بالأطفال في منطقة القاهرة الجديدة، قائلًا إنه لا يعتبر إنسانًا، متعجبًا من أنه كيف استطاع فعل ذلك بأطفال لم يتعد عمرهم 6 سنوات.

وأضاف "رضوان" خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أنه تم إلقاء القبض على الرجل، متابعًا: "يجب إعدامه بلا رحمة، لا أعتبره إنسانًا، وأرفض تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تلك الفيديوهات يجب منعها من التداول".

وتابع أنه يجب أن تصل العقوبة إلى حد 25 عامًا أو الإعدام بلا رحمة لمنع مثل تكرار تلك الواقعة، لعنة الله على الرجل ده وكل اللي زيه".

وقررت النيابة العامة حبس صاحب فيديو التحرش وهتك عرض 3 أطفال في القاهرة الجديدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة هتك العرض، بعدما واجهته النيابة بأدلة بفيديو الجريمة.

واعترف الشاب المتحرش بالأطفال الثلاثة داخل سيارته في القاهرة الجديدة، أمام المباحث بتفاصيل جريمته: "الموضوع كان هزار مع الأطفال وهما كانوا بيلعبوا جنب العربية، بس مش عارف ليه وصل للدرجة دي".

وأضاف المتهم أنه نفذ الواقعة مرتين خلال استقلاله السيارة للذهاب إلي عمله، وأنه استدرج الأطفال داخلها واعتدى عليهم، معترفًا أنه يعاني من كبت جنسي بسبب وجود خلافات مع زوجته.