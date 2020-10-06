رامي رضوان محتفيا بانتصار أكتوبر: كل سنة ومصر راسها مرفوعة 

احتفى الإعلامي رامي رضوان، بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، قائلًا كل عام ومصر وطيبة ودائمًا في انتصارات، كل عام والشعب مرفوع الرأس محافظ على كرامته وأرضه وعرضه، ومليء بالعزيمة والإرادة ضد أي عدو، وقادر على مواجهة أي عدو سواء مرئي أو غير مرئي، وعلى قلب رجل واحد.

وأضاف "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن نصر أكتوبر واحد من أعظم الأيام التي عاشتها الدولة المصرية، ففي هذا اليوم لم تسترد مصر أرضها فقط، وإنما استرد العالم العربي كله ثقته بنفسه وكرامته.

وتابع أن قيمة النصر ليس فقط أن مصر قالت فيه للعالم كله أنها قادرة على استرداد الأرض وكرامتها، وإنما أيضا في تحطيم أسطورة تم ترويجها للعالم بأن جيش الاحتلال لا يقهر، وخط بارليف لا يمكن هدمه إلا بقنبلة نووية، وكل ذلك كُسر في ساعات، مشيرًا إلى أن قيمة الحرب أثبتت للعالم كله عظمة المعدن المصري، وقوة المقاتل المصري، وإرادة جيش مصري وعزيمته وشجاعته.

وأردف: "قيمة الحرب والمعركة أنها كانت سيمفونية عُزفت بدقة، اليوم مصر تتحدث عن انتصارها في حرب أكتوبر، ولكن يجب الوقوف عند توقيت العبور، وتوقيت الحركة، وكل ما حدث في السادس من أكتوبر من أجل تحقيق هذا الانتصار العظيم".

وتعجب "رضوان" من محاولات إسرائيل حتى الآن لتزوير هذا الانتصار العظيم، على الرغم من سرده في كتب، ويُدرس في العديد من الكليات العسكرية، والمعاهد الاستراتيجية المختلفة.