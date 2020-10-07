استخراج عملتين معدنيتين من مرىء طفلة بقنا

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر، بكلية طب جامعة جنوب الوادي، ومستشفى قنا الجامعي، في استخراج عملتين معدنيتين، اليوم، من مرىء طفلة عن طريق المنظار، تحت إشراف الدكتور محمود خيري، رئيس قسم جراحة الصدر والقلب، وبمساعدة ممرضي التخدير.

وقال الدكتور محمد عثمان الجبلاوي، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب، إن الطفلة تدعى "جنى محمود فؤاد" عمرها 6 أعوام، من محافظة الأقصر، استقبلها المستشفى الجامعي وهي تعاني من صعوبة شديدة في البلع، وعائلتها تزعم بلعها عملة معدنية واحدة، فتم إجراء الأشعة والتحاليل لها، فتبين أن هناك عملتين معدنيتين في المرىء عبارة عن ٢ جنيه، فتم استخراجهما من المرىء عن طريق المنظار.

وأوضح أن حالة الطفلة مستقرة وتقرر خروجها من المستشفى بعد استخراج العملتين مباشرة بالأمس، وخضوعها لإجراء منظار المرىء بمساعدة الدكتورة ساندي عادل، طبيبة مقيمة بقسم جراحة القلب والصدر، تحت إشراف الاستاذ الدكتور محمود خيري عبد اللطيف رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب، وفريق التخدير المكون من الدكتور أحمد اسماعيل، مدرس مساعد التخدير بكلية طب قنا والدكتورة نجاة عبيد طبيب مقيم بذات القسم تحت إشراف الدكتور جاد سيد رئيس قسم التخدير والعناية بكلية الطب بقنا.