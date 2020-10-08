الصحة تحدد عدة طرق للوقاية من سرطان الثدي بالتزامن مع شهر التوعية به

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة إرشادات خاصة بالسيدات، تزامنا مع شهر التوعية بـ سرطان الثدي، للوقاية من الوقوع في الإصابة بهذا المرض.

وقالت الوزارة، لتجنب الإصابة بسرطان الثدي، يجب على السيدات الحفاظ على الوزن الصحي، والتغذية السليمة والمتوازنة والرضاعة الطبيعية، والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة.

منظمة الصحة العالمية: أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنّ شهر أكتوبر هو شهر التوعية بـ سرطان الثدي، الذي يأتي في مقدمة أنواع السرطان التي تصيب النساء في العالم المتقدم والنامي على حد سواء.

وتابعت المنظمة في تغريدة لها على توتير: "تحدث سنويا 2.1 مليون حالة جديدة للإصابة بسرطان الثدي".

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ 60%؜ من حالات سرطان الثدي المكتشفة مبكرًا، لا تحتاج إلى علاج كيميائي، مشيرة الى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والتي تستهدف السيدات على مستوى الجمهورية، بداية من سن 18 عامًا.

وتشمل المبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، إضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة متوفرة في معظم المحافظات

وأوضحت الوزارة أنّ الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، موجودة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، مشيرة إلى عمل مبادرة الرئيس كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، مؤكدة أنّ المبادرة توفر كل وسائل التشخيص الحديثة لسرطان الثدي وأحدث بروتوكولات العلاج العالمية.

يذكر أنّ مبادرة صحة المرأة أُدرجت على تطبيق "صحة مصر"، لتنضم المبادرة لجميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، وسيتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات، في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.