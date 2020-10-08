رسالة على واتساب كشفت "عنتيل الجيزة".. وسكان أوسيم تعرفوا على 3 سيدات

"شوف الفيديوهات دي"، ملخص رسالة نصية على "واتساب وماسنجر"، تبعها فيديوهات إباحية لسيدات وفتيات من أوسيم، دقائق معدودة، لم تزيد عن 20، وتلك الفيديوهات بين عشرات الشباب والرجال من سكان أوسيم، الذين تعرفوا على الشاب الثلاثيني، ولقبوه بـ"عنتيل الجيزة"، وتوجهوا إلى منزله، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، وحاولوا الفتك به، لولا سرعة تدخل الشرطة للقبض عليه، وتخليصه من أيديهم بعد وصلة ضرب استمرت 12 دقيقة.

سلم الشباب 9 فيديوهات إباحية للشرطة، تم التعرف على 3 سيدات، وأخطرت النيابة العامة بهويتهن، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.

وخضع المتهم أمام النيابة العامة التى نسبت إليه تهمتي ممارسة الرزيلة وتصوير فيديوهات إباحية، قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات ،وتبين من التحقيقات إنه كان يلجأ لتصويرهن خلسة، من أجل ابتزازهن ماديًا، وخوفًا من إقدام إحداهن على قطع العلاقة معه في حالة عدم الرضوخ لطلباته.

وأضافت المصادر أن المتهم تعرف على ضحاياه منذ عدة أشهر، وأنه كان يستدرجهن واحدة تلو الأخرى في منزله لممارسة الجنس معهن، وأنه كان يضع كاميرات مراقبة في كل غرف الشقة لتنفيذ مخططه، وبعدها يبدأ في استخدام تلك الفيديوهات في عملية ابتزازهن، وطلب مبالغ مالية منهن، نظير عدم نشرها على صفحاتهن في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتابعت المصادر أن المتهم كان يستقطب الفتيات عن طريق إقامة علاقة صداقة معهن، ثم يبدأ في تقمص دور العاشق، وأنه ينتوي دخول الباب من بابه، ويوهمهن باستعداده لخطبتهن، ومن خلال هذا المدخل يواصل أساليبه، حتى ينجح في إقامة علاقة جنسية كاملة مع كل ضحية.

كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل القبض على عنتيل الجيزة، وأنه نجح في استقطاب 7 فتيات وسيدات ومارس معهن الجنس، وصورهن خلسة لابتزازهن ماديًا وجنسيًا، في حالة محاولة إحداهن قطع العلاقة معه خشية الفضيحة، وبعد تداول مقاطع فيديو إباحية، تظهر شابا ثلاثينيا مع عدد من الفتيات تمكنت الشرطة من القبض عليه.

كانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة مع سيدات، وتمكنت المباحث من تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.