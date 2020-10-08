جرار وسلم خشبي ومجسم صاروخ.. وسائل الدعاية لمرشحي البرلمان ببني سويف

تنوعت وسائل الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب بمحافظة بني سويف على المقاعد الفردية، حيث استعان عدد منهم بمجسمات خشبية لرموزهم الانتخابية، كذلك استخدم عدد آخر معدات حقيقية للتعبير عن رمزهم الانتخابي.

"مجسم لصاروخ بارتفاع مترين"، استعانت به حملة الدكتور محمد جنيدي، المرشح على المقعد الفردي بالدئرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر، وتضم مركزي ناصر والواسطى، عن حزب الشعب الجمهوري، بصاروخ خشبي تم تصميمه من مؤيدي المرشح، تعبيرا عن رمزه "الصاروخ " لاستخدامه في الدعاية بالمعركة الانتخابية.

الأمر لم يتوقف عند المجسمات، بل وصل إلى قيام عدد من المرشحين باستخدام أدوات حقيقية لرمزهم الانتخابي، حيث استعان النائب عن دائرة مركز وبندر بني سويف الحالي الدكتور عبدالرحمن برعي، والمرشح عن نفس الدائرة عن حزب حماة الوطن، بجرار زراعي في جولاته الانتخابية تعبيرا عن رمزه "الجرار الزراعي".

كما استعان المرشح عن نفس الدائرة محمد سيد كامل حسان وشهرته رمضان أبو حسان، عن حزب مستقبل وطن، بسلالم خشبية خلال مسيراته بقرى المركز تعبيرا عن رمزه الانتخابي "السلم".

ويتنافس 94 مرشحا بدوائر المحافظة الأربع لحصد المقاعد الثمانية الفردية المخصصة لمحافظة بني سويف، بينهم 24 مرشحا حزبيا، و70 مستقلا، في ظل انخفاض العنصر النسائي عن الترشح والذي لم يتخطى السيدتين.

وخٌصص لمحافظة بني سويف 16 مقعدا بمجلس النواب منهم 8 بالقائمة المغلقة و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الدائرة الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف وتضم " مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة" ومخصص لها "مقعدين" يتنافس عليهما 25 مرشحا، والدائرة الثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطى" ومخصص لها "مقعدين"يتنافس عليهما 32 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا" ومخصص لها "مقعد واحد" يتنافس عليه 7 مرشحين، والدائرة الرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا ومخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 30 مرشحا.