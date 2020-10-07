التعليم تستعد لتوزيع 90 ألف تابلت على طلاب الثانوية العامة بالقاهرة

سلمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نحو 90 ألف من أجهزة التابلت إلى الإدارات التعليمية بالمحافظة وعددها 32 إدارة تمهيدا لتوزيعها على اكثر من 280 مدرسة ثانوي عام بالعاصمة وذلك بمناسبة انطلاق العام الدراسى بعد اسبوع.

عطية: سيتم تسليم تابلت الصف الاول الثانوي لمدارس الإدارات التعليمية

وقال محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أنه سيتم تسليم تابلت الصف الاول الثانوي لمدارس الإدارات التعليمية استعدادا لتجهيزها عن طريق التطوير التكنولوجي وتسليمها للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

وفى سياق متصل، تواصل مديرية التعليم بالقاهرة أعمال التنسيق لقبول طلاب الصف الاول الثانوى وذلك بعد النزول بدرحة القبول من ٢٤٤ إلى ٢٣٦ درجة حيث تم توزيع شرائح المجموع حيث انتهى موعد تقديم الشريحة الاولى، أما الشريحة الثانية بدأت من اليوم الى الأحد المقبل ١١ اكتوبر بمجموع من ( 239.0 حتى 236) وتم تخصيص يومى الإثنين الموافق 12/10/2020والثلاثاء الموافق13/10/2020 للمتخلفين حسب الأماكن المتاحة.

واشارت المديرية الى أن ولى الأمر يقوم بكتابة ثلاث رغبات بمدارس مختلفة ويقوم بالتوقيع على إقرار بعدم التحويل من المدرسة المقبول فيها خلال فترة الدراسة الثانوية، كما يتم حصر الأماكن الشاغرة و المتاحة و إعلانها بعدد كل شريحة فى مكان واضح وظاهر بالإدارة وإخطار المديرية بذلك، بالإضافة إلى حصر المدارس التى يوجد بها فراغات بعد فترة التقديم.

١٨ إدارة تعليمية بها اماكن شاغرة للقبول بالثانوى

وأشارت المديرية الى وجود ١٨ إدارة تعليمية بها اماكن شاغرة للقبول بالثانوى وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فى الإدارات التي يوجد بها فراغات فقط طبقا لظروف كل مدرسة ونوعيتها حيث يتم النزول بالحد الأدنى للتنسيق وفقا للفراغات المتاحة بالإدارات التعليمية .

واكدت أن الادارات التى تم نزول القبول بالثانوى العام لـ٢٣٦ درجة هى روض الفرج - الساحل - شبرا - الشرابية - الزاوية الحمراء- حدائق القبة- شرق م نصر - منشأة ناصر - مصر الجديدة- غرب القاهرة - عابدين - وسط القاهرة - باب الشعرية - الوايلي- السيدة زينب - مدارس الإسمرات فقط - مصر القديمة- غرب مدينة نصر .