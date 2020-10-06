8 تسهيلات من السكة الحديد لاستخراج اشتراكات الطلبة قبل بدء الدراسة

بدأت هيئة السكة الحديد، الأسبوع الجاري، فتح باب مكاتب استخراج اشتراكات الطلبة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ فى 17 أكتوبر الجاري، حيث طالبت الهيئة جميع الطلاب الراغبين فى عمل الاشتراكات الحضور إلى مكاتب الاشتراكات بمختلف محطات السكة الحديد وتقديم الأوراق الخاصة بطلاب المدارس والجامعات لاستخراج الاشتراكات الشهرية لاستقلال القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى.

وأنهت هيئة السكة الحديد، استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، من حيث تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة أكشاك بيع التذاكر المتحركة بالمحطات الرئيسية، وتجهيز مكاتب اشتراكات السكة الحديد للطلاب، وتنفيذ خطط تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، لمواجهة كورونا.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن تخفيضات هائلة على اشتراكات الطلبة تصل إلى 98%، مشيرة إلى أن جميع قطارات الهيئة تعمل بكامل طاقاتها، موضحة أن هناك صيانات دورية تتم بشكل منتظم لجميع القطارات العاملة على جميع الخطوط على الوجهين القبلى والبحرى..

وتقدم السكة الحديد، عددا من التسهيلات لاستخراج اشتراكات الطلبة قبل بدء العام الدراسي الجديد وهى كالتالى:

1- إرسال مندوب من هيئة السكة الحديد لبعض الجامعات المحيطة بمحطات السكة الحديد لتقديم خدمة بيع الاستمارات وتسليم الاشتراكات بالجامعات.

2- بدء ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالمحطات بداية من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصرا.

3- إرسال مندوب من هيئة السكة الحديد لبعض المدارس المحيطة بمحطات السكة الحديد لتقديم خدمة بيع الاستمارات وتسليم الاشتراكات بالمدرسة.

4- بيع استمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بالمحطات الرئيسية والمركزية.

5- فى حالة وجود تكدس أمام مكاتب الاشتراكات سيتم تجميع الاستمارات وتسليم الاشتراكات الجديدة باليوم التالى.

6- تشغيل كافة مكاتب الاشتراكات بالمحطات الرئيسية والمركزية لاستخراج اشتراكات الطلبة بالمدارس والجامعات لاستقلال القطارات.

7- زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية.

8- تواجد المسؤولين داخل المحطات لإزالة أى معوقات قد تحدث.