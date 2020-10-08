باحث بالشأن التركي: أنقرة فشلت اقتصاديا.. ومصر تصدت لأحلام أردوغان

قال مسعود محمد، الباحث في الشأن التركي، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر، هي محاولة للحصول على عملة أجنبية من الدولة الخليجية التي تدر على تركيا سنويا 12 مليار دولار، موضحًا أن تركيا تواجه عجز اقتصادي كبير يؤثر على قيمة الليرة التركية وسيؤثر على قدرتها على سداد الديون.

وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن أردوغان يحاول صرف نظر الشعب التركي عن الانتهاكات الداخلية عن طريق التدخلات الخارجية في ليبيا وسوريا ومؤخرا إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وأوضح الباحث في الشأن التركي، أن أردوغان حاول الاستيلاء على النفط والغاز في شرق المتوسط، ولكن مصر وقفت ضد أحلامه ومنعته من التقدم، كما أن المعارضة التركية تواجه ضعفا داخليا وعدم فرض الأوروبيين عقوبات على أردوغان هما السببان الرئيسيان لاستمرار أردوغان حتى الآن في الحكم لكن الأوروبيين مؤخرا بدأوا التفكير بشكل جدي في فرض مزيد من العقوبات على أردوغان.

وألمح الباحث التركي أن تركيا أصبحت في عداد الدول الفاشلة اقتصاديا لذلك يحاول أردوغان السيطرة على المزيد من الأموال من الدول النفطية ليبيا وقطر ويدخل صراعات خارجية للهروب من المشكلات الاقتصادية الداخلية، مطالبًا المعارضة التركية باتخاذ إقرارات قانونية من أجل محاسبة أردوغان عن خطاياه التي تكبد الشعب التركي والاقتصاد خسائر جسيمة وإيقافه عند حده.

وأوضح أن مصر والإمارات والسعودية يقفون ضد تصدير أردوغان للإرهاب في المنطقة بعد أن أستغل كثير من الشعب السوري مرتزقة لصالحه.